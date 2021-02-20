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У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

Андрій Котенський

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В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Українська правда.

«Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, – це три області з критичним зростанням кількості випадків інфікування COVID-19, то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі. Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні в середу було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування», – повідомив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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