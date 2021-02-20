Сьогодні в Україні – День Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні та подвиг учасників Революції гідності, передає Львівський портал.

Пам’ятний день встановлено указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали «Небесною Сотнею». О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України», низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій Революції гідності.

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Нагадаємо, 20 лютого, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, львів’ян закликали провести у тиші й утриматись від розважальних заходів.

Детально з програмою вшанування у Львові можна ознайомитися тут.

Усі герої Небесної стотні за посиланням тут.

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