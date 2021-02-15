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День пам’яті Героїв Небесної Сотні львів’ян закликають провести у тиші

Наталя Дуляба

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У суботу, 20 лютого, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні. У зв’язку з цим львів’ян закликають утриматись від веселощів і розваг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

День Героїв Небесної Сотні – пам’ятний день, який в Україні відзначають щороку 20 лютого, аби вшанувати подвиг учасників Революції гідності та увіковічнити пам’ять про її Героїв.

У цей день та напередодні, 18-19 лютого, у Львові відбудеться низка заходів, під час яких все місто буде вшановувати пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Водночас львів’ян, організаторів заходів та заклади відмовитись від подій розважального характеру і за можливості скасувати заплановані чи перенести їх на інші дні.

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Нагадаємо, що саме 20 лютого 2014 році під час Революції Гідності силовики режиму президента-втікача Віктора Януковича на вулиці Інститутській у Києві розстрілювали протестувальників. Загалом за день загинуло близько ста людей, яких назвали Небесною Сотнею.

Торік пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності у Львові вшановували чотири дні поспіль. У програмі заходів була поминальна панахида, запалення лампадок, акція «Ангели пам’яті», кінопоказ.

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