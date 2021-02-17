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Львів вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Програма заходів

Наталя Дуляба

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Цього тижня у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Заходи, під час яких згадуватимуть подвиг українців, триватимуть протягом чотирьох днів – з 18 по 21 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

День Героїв Небесної Сотні в Україні офіційно відзначають 20 лютого. Адже саме цього дня у 2014 році під час Революції Гідності силовики режиму президента-втікача Віктора Януковича на вулиці Інститутській у Києві розстрілювали протестувальників. Загалом за день загинули близько ста людей, яких назвали Небесною Сотнею.

Цьогоріч пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності у Львові вшановуватимуть із 16 по 23 лютого, втім більшість заходів відбудуться протягом 18-21 лютого.

У програмі – поминальна панахида, акція «Ангели пам’яті» на Меморіалі Героям Небесної Сотні, запалення 21 променя, що символізують наш зв’язок із Героями. Також студенти на площі Ринок відтворять події Майдану.

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Всі пам’ятні заходи відбуватимуться і у Львові, і в інших населених пунктах Львівської МТГ.

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Нагадаємо, 20 лютого, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, львів’ян закликали провести у тиші й утриматись від розважальних заходів.

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