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У 2020 році на Львівщині стали рідше одружуватись: шлюбів поменшало на 24%

Ольга Денисяка

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Впродовж 2020 року на Львівщині зареєстрували лише 11 428 шлюбів, що на 24% менше, ніж у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Зазначимо, що у Львові також стали рідше одружуватись. Так, за вісім місяців 2020 року у Львові одружилися 3500 пар. Цей показник є на 30,6% меншим порівняно зі січнем-серпнем 2019 року.

Вочевидь, такий спад одружень пов’язаний саме з коронавірусним карантином. Адже на початку 2020 року львів’яни навпаки частіше укладали шлюби: протягом січня-лютого одружились 762 пари, що майже на 5% ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, на Львівщині зріс середній шлюбний вік. Жінки йдуть заміж в середньому у 27 років, а чоловіки одружуються у 30. Хоча ще у 2010 середній вік жінок був 25 років, а чоловіків – 28 років.

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Мін’юст також повідомляв, що у 2019 році українці одружувались вшестеро частіше, ніж розлучались.

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