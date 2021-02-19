На відновлення зруйнованого вибухом будинку у Львові виділили майже 900 тисяч

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення майже 900 тисяч гривень на відновлення житлового будинку на вул. Ковалевської, 3, де стався вибух. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 19 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, із резервного фонду бюджету Львова витратять 889 479 грн на протиаварійні роботи в житловому будинку на вул. Ковалевської, частину якого зруйнував вибух. Перед цим рішення про виділення саме такої суми прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

Всі кошти передадуть Шевченківській райадміністрації, яка має курувати процес аварійно-відновлювальних робіт у будинку.

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Нагадаємо, вибух у житловому триповерховому будинку на вул. Ковалевської, 3, що на Підзамчі, стався торік 18 грудня. Внаслідок цього обвалилась ціла стіна на третьому поверсі, постраждали дві людини.

Через декілька днів після вибуху усіх мешканців будинку відселили. Дотепер на місці проводили першочергові протиаварійні роботи.

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