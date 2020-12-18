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Вибух у львівській квартирі. Що відомо про стан постраждалих

Соломія Головіна

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Унаслідок вибуху в квартирі на вул. С. Ковалевської, 3 постраждало двоє мешканців цього помешкання: 45-річний чоловік та 43-річна жінка. Вони госпіталізовані у медзаклади міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як відомо, 18 грудня близько 11:38 год. у Львові на вул. С. Ковалевської, 3 у квартирі третього поверху триповерхового будинку стався вибух. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

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Чоловік через отруєння продуктами горіння госпіталізований в обласну клінічну лікарню. А жінка отримала опіки 3−4 ступеню обох кистей рук, опік обличчя 2 ступеню. Її госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню.

У квартирі, де стався вибух, пошкоджено віконні рами, балкон, двері, несучу стіну та перегородки.

Аварійна бригада АТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до квартири до з’ясування обставин події.

«Із 5 квартир у цьому будинку 9 людей є на відселення, тому що є загроза – нависаючі елементи. Зараз райадміністрація та департамент ЖКГ працюють над тим, аби знайти місце для проживання цим людям – чи то буде готель, чи то якісь квартири під винайм, щоб відселити людей… Міська рада забезпечить відселення поки буде здійснено заходи з ліквідації наслідків та укріплення будинку. Буде виставлено охорону Муніципальної варти, щоб не допустити сторонніх осіб до місця обвалу», – зазначив заступник міського голови з питань безпеки Сергій Бабак.

Відтак райадміністрація подасть пакет документів на розгляд міської комісії ТЕБ та НС, де буде вирішено про проведення відновлювальних робіт та виділення для цього коштів.

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Фото: ДСНС Львівщини

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