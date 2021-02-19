На Самбірщині зі снігового полону витягували «швидку» з хворою пацієнткою

У четвер, 18 лютого, у Самбірському районі карета швидкої допомоги, в якій перебувала жінка, що потребувала невідкладної госпіталізації, застрягла в снігу. «Швидку» зі снігового полону діставали рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 23:00 год. рятувальники отримали повідомлення, що у селі Вишня Самбірського району автомобіль швидкої допомоги Peugeot BOXER застряг у сніговому заметі та не може слідувати до місця виклику. До місця події події було направлено рятувальників.

Надзвичайники за допомогою буксирувального тросу витягли автомобіль. В автомобілі знаходились фельдшер швидкої медичної допомоги та хвора жінка. Після допомоги рятувальників «швидка» змогла самостійно продовжити рух до медичного закладу.

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Для надання допомоги залучалось 4 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки.

Як писав Львівський портал, через сильні снігопади рятувальники регулярно визволяють зі снігових пасток не лише автомобілі, а й активно допомагають медикам доїхати до пацієнтів. Так, нещодавно у Стрийському районі надзвичайники 1,5 км несли на ношах хвору засніженою дорогою.

Також через снігові замети «швидка» не могла доїхати на виклик до хворої жінки на Самбірщині. Медиків до жінки доставила пожежна машина. А зі села на Жовківщині медикам «швидкої» довелося вивозити на санях жінку з інфарктом. Цей випадок обійшовся вже без участі рятувальників.

А в Жидачівському районі вагітну на 9 місяці жінку не могли забрати в лікарню через те, що село було відрізане метровим шаром снігу. На допомогу медикам приїхали рятувальники на всюдиході.

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Фото: ДСНС