«Ангели пам’яті»: у Львові тихою акцією вшанували Героїв Небесної Сотні

У п’ятницю, 19 лютого, біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові тихою акцією «Ангели пам’яті» вшанували сьому річницю подвигу учасників Революції Гідності, які загинули під час розстрілів на Майдані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Щороку українці у всьому світі створюють тисячі витинанок, ангелів із білого паперу, які символізують загиблих за Україну і нашу спільну пам’ять та віру в перемогу світла над темрявою. Львів не є винятком. Цьогоріч, напередодні акції, учні львівських шкіл під час тематичних уроків змайструвати паперових ангелів, які сьогодні розвісили на Меморіалі. До акції долучились самі школярі, освітяни, військові, родини Героїв Небесної Сотні, представники влади та всі небайдужі.

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«Мені дуже приємно, що сьогодні тут зібралася така велика кількість учнів, ліцеїстів і просто львів’ян, щоби вшанувати Героїв Небесної Сотні. По школах діти мали уроки, під час яких розказували про Революцію гідності і витинали паперових ангеликів. Хочу запросити всіх, хто має ангелики і ще не встиг їх розвісити, зробити це, щоби віддати шану нашим Героям», — зазначила керівниця Музею Гідності у Львові, донька загиблого Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича Андріана Дигдаловиич.

Опісля відбулася вже традиційна для Львова церемонія підняття Державного прапора України та виконання Державного гімну. У цей день честь підняти стяг мали курсанти Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

Також на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулася панахида та церемонія запалення лампадок. Молитву очолив владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ.

Як писав Львівський портал, цього тижня у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Заходи, під час яких згадуватимуть подвиг українців, триватимуть до 21 лютого. З детальною програмою можна ознайомитись за цим посиланням.

Нагадаємо, 20 лютого, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, львів’ян закликали провести у тиші й утриматись від розважальних заходів.

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Фото: Львівська ОДА