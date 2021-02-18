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На Львівщині автобус міжнародного сполучення з'їхав у кювет

Ольга Денисяка

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У середу, 17 лютого, на трасі Львів – Рава-Руська через ожеледицю в кювет з’їхав автобус, в якому перебували 18 пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

17 лютого о 18:19 год. рятувальникам повідомили, що в місті Рава-Руська Львівського району на трасі Львів – Рава-Руська через погодні умови з’їхав в кювет пасажирський автобус TEMSA зі сполученням Львів – Вільнюс.

На момент прибуття рятувальників в автобусі перебувало 18 чоловік. Пожежно-рятувальне відділення витягнуто автобус за допомогою буксирувального тросу.

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Як писав Львівський портал, через сильні снігопади рятувальники регулярно визволяють зі снігових пасток не лише автомобілі, а й активно допомагають медикам доїхати до пацієнтів. Так, нещодавно у Стрийському районі надзвичайники 1,5 км несли на ношах хвору засніженою дорогою.

Також через снігові замети «швидка» не могла доїхати на виклик до хворої жінки на Самбірщині. Медиків до жінки доставила пожежна машина. А зі села на Жовківщині медикам «швидкої» довелося вивозити на санях жінку з інфарктом. Цей випадок обійшовся вже без участі рятувальників.

А в Жидачівському районі вагітну на 9 місяці жінку не могли забрати в лікарню через те, що село було відрізане метровим шаром снігу. На допомогу медикам приїхали рятувальники на всюдиході.

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Фото: ДСНС

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