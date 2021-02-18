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Лікаря-анестезіолога Жидачівської лікарні судитимуть через смерть породіллі

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 62-річного лікаря-анестезіолога Жидачівської міської лікарні. Медика підозрюють у смерті породіллі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився у ніч на 28 грудня 2018 року. За інформацією слідства, через недбалість анестезіолога-реаніматолога померла 28-річна породілля.

«Встановлено, що лікар недооцінив стан вагітної, обрав неправильну тактику при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень пацієнтки, а також не забезпечив їй необхідного післяопераційного догляду. Як наслідок, жінка померла тієї ж ночі», – інформують у прокуратурі.

18 лютого Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 62-річного лікаря-анестезіолога Жидачівської міської лікарні, якого обвинувачують у неналежному виконанні своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч.1 ст.140 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 5 років або виправними роботами на термін до 2 років. Також медику загрожує обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий термін.

Львівський портал інформував про цей випадок. На початку 2019 року в обласній прокуратурі заявляли, що медики Жидачівської лікарні намагалися приховати смерть породіллі від правоохоронців.

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