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На Львівщині відзначать 130-річчя капели «Трембіта»

Юлія Осим

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На Львівщині відзначать 130-річчя товариства «Львівський боян», більш відомого як капела «Трембіта». Товариство є одним з найстаріших колективів України. Рішення про відзначення прийняли на сесії Львівської облради, повідомляє Львівський портал.

Капела «Трембіта» за час своєї діяльності стала феноменальним явищем в історії національної культури та зуміла об’єднати фольклорну традицію, церковно-літургійну практику та колективну ментальність українців.

Нагадаємо, що Львівська обласна рада також ініціюватиме надання капелі статусу національного колективу.

Зазначимо, що заслужена академічна капела України «Трембіта» у 2021 році відзначає 130-річчя від дня заснування. Рішенням Львівської обласної ради від 13.09.2016 року № 237 Заслужену академічну капелу України «Трембіта» визнано правонаступницею хору Товариства «Львівський Боян». Це було вирішальним кроком до офіційного відновлення справжньої історичної біографії капели «Трембіта», спотвореної радянською владою з політичних мотивів.

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