ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська облрада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу

Вероніка Рой

|

Львівська обласна рада звернеться до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання капелі «Трембіта» статус національного колективу. Про це інформує пресслужба ЛОР.

 

«Цього року заслужена академічна капела України «Трембіта» святкує 130-річчя від дня заснування. Капела є найстарішим професійним хором України. На найближчій сесії Львівська обласна рада звернеться до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання комунальному закладові Львівської обласної ради «Заслужена академічна капела України «Трембіта» статусу національного колективу», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Крім того, цю ювілейну дату Львівська обласна рада планує широко відзначити на обласному рівні.

Як відомо, за 130 років діяльності спочатку як хору Товариства «Львівський Боян», а пізніше капела «Трембіта», у колективі виростали чимало відомих композиторів і музикантів. З «Львівським Бояном» у різні часи працювали Станіслав Людкевич, Остап Нижанківський, Анатоль Вахнянин, Василь Барвінський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...