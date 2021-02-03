Львівська облрада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу

Львівська обласна рада звернеться до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання капелі «Трембіта» статус національного колективу. Про це інформує пресслужба ЛОР.

«Цього року заслужена академічна капела України «Трембіта» святкує 130-річчя від дня заснування. Капела є найстарішим професійним хором України. На найближчій сесії Львівська обласна рада звернеться до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання комунальному закладові Львівської обласної ради «Заслужена академічна капела України «Трембіта» статусу національного колективу», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, цю ювілейну дату Львівська обласна рада планує широко відзначити на обласному рівні.

Як відомо, за 130 років діяльності спочатку як хору Товариства «Львівський Боян», а пізніше капела «Трембіта», у колективі виростали чимало відомих композиторів і музикантів. З «Львівським Бояном» у різні часи працювали Станіслав Людкевич, Остап Нижанківський, Анатоль Вахнянин, Василь Барвінський.

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Фото: ЛОР