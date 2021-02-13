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У Львові за ніч вивезли майже тисячу кубометрів снігу

Вероніка Рой

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У Львові продовжують працювати комунальні служби: до прибирання доріг та хідників залучена снігоочисна техніка та працівники ЛКП. За у місті було вивезено майже тисяча кубометрів снігу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі міськради Львова.

Станом на 07.00 год. в місті працювало 97 одиниць комунальної снігоочисної техніки, 8 – було на чергуванні. Для посипання вулиць використано 299 м куб піскосуміші та 35 тонн реагентів і солі. Також районні адміністрації залучали додаткову техніку. Комунальники працюватимуть і протягом дня. У неділю для працівників комунальної сфери теж оголошено робочий день.

«Техніка працювала цілу ніч. Прогорнули дороги магістральні та внутріквартальні. У Галицькому районі прогорнули магістральні і частину внутріквартальних, бо є ще вулиці, з яких сніг треба вивозити. Такі дороги будемо спільно з поліцією перекривати, аби їх очистити від снігу. Там де сніг можна відкинути, продовжуємо його відкидати, а де можна забрати, будемо вивозити. Замерзань не зафіксовано», – розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Вона додала, що за ніч з вулиць Львова вивезли 950 м куб. снігу.

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Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, куди вивозять сніг з вулиць Львова.

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