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Львівські комунальники працюватимуть на вихідних

Юлія Осим

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У Львові комунальні бригади продовжуватимуть працювати і на найближчих вихідних 13-14 лютого. Через складні погодні умови до роботи залучать працівників ЛМКП «Львівтеплоенерго», ЛКП «Залізничнетеплоенерго», ЛМКП «Львівводоканал» та чергові бригади ШРП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

У звичному режимі працюватиме ЛМКП «Львівтеплоенерго», здійснюючи подачу гарячої води і опалення споживачам. У випадку виникнення аварійних ситуацій їх оперативно усуватимуть, запевнили комунальники. Львів’яни можуть звернутися у диспетчерську службу за телефоном 15-85, що працює цілодобово.

Також цілодобово працюватиме аварійно-диспетчерська служба ЛКП «Залізничнетеплоенерго». У разі необхідності, можна звертатися за номером тел. 292−01−87.

У ЛМКП «Львівводоканал» повідомили, що у випадку виникнення аварійних ситуацій на мережах водопостачання необхідно звертатися в диспетчерську службу, яка працює цілодобово за номером 15−51.

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У разі виникнення інших нестандартних ситуацій у міськраді просять телефонувати на Гарячу лінію міста 15-80.

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