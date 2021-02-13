У Львові чистять дахи від снігу і бурульок: мешканців просять бути обережними

Через накопичення великої кількості опадів у Львові трапляються зсуви снігу з дахів будинків та нависання буруль. Відтак, мешканців просять бути обережними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як доповіли голови районів під час засідання штабу з боротьби із наслідками негоди, небезпечні місця обгороджують стрічками та, де це можливо, збивають. Також до роботи залучено 2 вишки, які збивають бурулі та нависання снігу у закладах освіти – у школах та садочках.

Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, ці субота і неділя є робочими для комунальників. Однією з основних речей, на яких зосередять свою увагу комунальники, буде зняття бурульок і снігових шапок із дахів.

«Зараз ми залучаємо вишки, люди працюють і збивають бурулі, бо це небезпечно. Місця, де вони не можуть збити, огороджують стрічкою, щоб людей попередити про те, що це небезпечна зона. Також комунальники залишають оголошення, що на цих ділянках хідників ходити небезпечно. Прошу мешканців на це звертати увагу і не заходили за ці стрічки, бо це небезпечно. Комунальники також знімають нависання снігу, щоб не було пошкоджень дахів. Працюємо інтенсивно, роботи є багато, завтра також будемо знімати і бурулі, і нависання снігу», – розповіла Ірина Маруняк.

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Нагадаємо, у Львові за ніч вивезли майже тисячу кубометрів снігу. Раніше Львівський портал також інформував, куди вивозять сніг з вулиць Львова.

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