Ляшко розповів деталі нового можливого COVID-зонування в Україні

Міністерство охорони здоров‘я пропонує оновити поділ зон за рівнем епідеміологічної небезпеки, за яким кожна область потраплятиме в одну з чотирьох зон – червону, помаранчеву, жовту або зелену. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає УП

Зелена зона передбачає скасування майже всіх карантинних обмежень, хіба зберігає носіння масок, пояснює Ляшко. У жовтій зоні закладам харчування та розважальним закладам дозволять працювати на годину довше, ніж тепер – тобто до 24 години. Червона передбачає жорсткі карантинні обмеження, на кшталт закриття закладів.

Червоний рівень епіднебезпеки на території регіону встановлюється у разі наявності двох та більше ознак протягом трьох днів поспіль:

Завантаженість ліжок із забезпеченням кисню в лікарнях, відведених під COVID-19, більше 65%;

Кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену до коронавірусу протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

Кількість госпіталізацій з підтвердженим коронавірусом та підозрою протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

Коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР або визначення антигену – більше 20%;

Зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

За проєктом нового зонування, у червону зону могла б потрапити Івано-Франківська область, яка має 70% заповненість ліжок для людей з коронавірусом.

Зазначимо, що після виходу з січневого карантину вся Україна живе за умовами помаранчевої епідзони за чинним зонуванням. У новому розподілі, який пропонує МОЗ, ці обмеження відповідають жовтій зоні.

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Щоб в Україні запрацювало нове зонування, уряд має схвалити постанову до 18 лютого. Постанова щодо попереднього зонування втрачає чинність 28 лютого.

Зазначимо, планується, що Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 13 лютого в Україні 1 268 049 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 5 182 нових хворих.

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