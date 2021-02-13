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Як курсує громадський транспорт Львова

Вероніка Рой

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Станом на ранок у Львові курсує 285 одиниць громадського транспорту. Зокрема на маршрути виїхали практично усі автобуси АТП-1 та половина – приватних перевізників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, на лінії виїхали 76 одиниць електротранспорту, 148 автобусів АТП-1 та 61 автобус приватних перевізників.

Як повідомили в міському управлінні транспорту, випуск електротранспорту станом на ранок становить 97% від плану, автобусів АТП-1 – 96% від плану, автобусів приватних перевізників – 47% від плану.

Власників машин не залишати їх біля тротуарів, щоб не ускладнювати рух громадського транспорту та роботу комунальних служб з очищення доріг та хідників від снігу.

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Нагадаємо, у Львові за ніч вивезли майже тисячу кубометрів снігу. Раніше Львівський портал також інформував, куди вивозять сніг з вулиць Львова.

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