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З 15 лютого школи та садочки Львова повертаються до роботи

Ольга Денисяка

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З понеділка, 15 лютого, всі навчальні заклади Львова виходять на навчання, оскільки, за попередньою інформацією, на 15 лютого синоптики не прогнозують сильного погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила під час засідання міського штабу з боротьби із наслідками негоди начальниця управління освіти міста Зоряна Довганик, у понеділок всі школи та садочки Львова повертаються до звичного навчального процесу, оскільки погіршення погодних умов не прогнозується.

Нагадаємо, через погіршення погоди у п’ятницю, 12 лютого, школам та дитсадкам Львова рекомендували призупинити навчання та зробити чергові групи, щоб батьки, які не мають з ким залишити дитину, могли привести її у навчальний заклад. Відтак 12 лютого близько 7% дітей відвідали школи, і близько 17% відвідали садочки.

Зазначимо, що школам області також рекомендували перейти 12 лютого на дистанційний формат навчання.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

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