Розбій на 4,5 млн грн. Нападників на родину львівських готельєрів взяли під варту

Суд задовільнив клопотання прокуратури про тримання під вартою трьох львів’ян, яких підозрюють у розбої на відому львівську родину готельєрів, з помешкання яких винесли краму на 4,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Нагадаємо, 30 січня цього року в одному з житлових будинків на вулиці Кобзарській у Львові було вчинено розбійний напад на відому львівську родину готельєрів. Зловмисники погрожували предметом схожим на зброю, один із них напав на 43-річну власницю, наніс їй тілесні ушкодження, після чого заволодів значною сумою грошей, ювелірними виробами, технікою. Загальна сума збитків склала понад 4,5 млн грн.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні троє львів’ян – 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 та 33 роки.

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Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось раніше, розбійний напад було вчинено на відому у Львові родину Машталерів. Вона займається готельно-ресторанним бізнесом та володіє кількома львівськими готелями, зокрема, «Євроготель», і «Соната». Також до кінця 2013 року їм належав готель «Жорж».

Зазначимо, що тільки 4 лютого поліцейські затримали одного з грабіжників, коли той близько 6.00 виходив з під’їзду свого будинку на вул. Медової Печери у Львові. Під час обшуку у його квартирі знайшли два пістолети та 50 тис. доларів. Згодом також встановили особи двох інших спільників, яких також затримали.

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