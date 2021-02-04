Вдарили по голові та обікрали: у Львові за розбійний напад затримали зловмисників

У Львові затримали зловмисників, які вчинили розбійний напад на 43-річну жінку, коли та перебувала вдома. Нападники вдарили потерпілу по голові, а тоді викрали із сейфу коштовності та гроші на загальну суму понад 4,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Розбійний напад зловмисники вчинили в кінці січня у Львові. Встановлено, що коли жінка перебувала в будинку, до неї в оселю проник нападник та, погрожуючи пістолетом і ножем, вимагав відчинити сейф. Щоб переконати жінку у серйозності своїх погроз, злочинець ударив її по голові. Потерпіла відкрила сейф, оскільки розуміла, що її життя в реальній небезпеці. Відтак, розбійник заволодів грошовими коштами та ювелірними виробами на загальну суму збитків понад 4,5 мільйони гривень.

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Наразі фігурантів затримано. Тривають слідчі дії за місцем їх проживання.

Попередньо вилучено зброю, викрадені грошові кошти та інші речові докази.

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