Пограбували на 4,5 млн грн: на відому львівську родину готельєрів вчинили розбійний напад

У Львові правоохоронці затримали трьох зловмисників, які вчинили розбійний напад в одному з житлових будинків на вул. Кобзарській. Подія сталася у суботу, 30 січня. Тоді грабіжники обібрали власників на понад 4,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Підозрюваними виявилися мешканці Львова – 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 та 33 роки.

Під час нападу один зі зловмисників напав на господиню, наніс їй тілесні ушкодження, після чого разом зі спільниками заволодів значною сумою грошей, ювелірними виробами та технікою. Загальна вартість завданої шкоди понад 4,5 млн грн.

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Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили зброю та інші речові докази, що свідчили про причетність до вчинення розбійного нападу.

Раніше львівська поліція не повідомляла про вчинення нападу. Про нього стало відомо тільки через п’ять днів з повідомлення департаменту карного розшуку Нацполіції.

Як відомо з неофіційних джерел ZAXID.NET, розбійний напад було вчинено на відому у Львові родину Машталерів. Вона займається готельно-ресторанним бізнесом та володіє кількома львівськими готелями, зокрема, «Євроготель», і «Соната». Також до кінця 2013 року їм належав готель «Жорж».

Зазначимо, що тільки 4 лютого поліцейські затримали одного з грабіжників, коли той близько 6.00 виходив з під’їзду свого будинку на вул. Медової Печери у Львові. Під час обшуку у його квартирі знайшли два пістолети та 50 тис. доларів. Згодом також встановили особи двох інших спільників, яких також затримали.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) ККУ. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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