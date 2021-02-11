Про «замінування» вокзалів у Львові анонім повідомив через Facebook

У середу, 10 лютого, через псевдомінера у Львові шукали вибухівку на головному і приміському вокзалах, а також на трьох автовокзалах і станції «Підзамче». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Так, орієнтовно о 10:37 год. анонім повідомив правоохоронців про замінування шістьох об’єктів у Львові. Зробив він це, написавши на сторінку Вибухо-технічного управління Нацполіції Львівщини у Facebook.

Вибухівка нібито була закладена на головному вокзалі Львова (пл. Двірцева, 1), приміському залізничному вокзалі (вул. Городоцька, 112), на залізничній станції «Підзамче» (вул. Огіркова, 1), автостанції «Західна» (вул. Городоцька, 359), автовокзалі «Північний» (вул. Б. Хмельницького, 225) та на автовокзалі «Львів» (вул. Стрийська, 109).

Під час обстежень правоохоронці евакуйовано 277 пасажирів та 50 працівників. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Реклама партнерів

Затримок у відправленні або прибутті транспорту не було.

Наразі поліція встановлює особу псевдомінера та всі обставини події.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові вже «мінували» головний залізничний вокзал.

Нещодавно СБУ спіймала 18-річного псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах. На рахунку зловмисника – близько 200 фейкових замінувань в Україні та навіть за кордоном.

Додамо, що за фейкові замінування в Україні хочуть ще й конфісковувати майно.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.