У Львові лише половина приватних перевізників виїхала на маршрути  

Станом на ранок 9 лютого 57% приватних перевізників Львова виїхали на маршрути. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомили в управлінні транспорту, станом на 08:00 год. у місті на маршрутах працює 488 одиниць громадського транспорту: 115 одиниць електротранспорту, 245 автобусів АТП-1 та 128 автобусів приватних перевізників.

«Станом на 8 год ранку “Львівелектротранс” випустив на маршрути 115 трамваїв та тролейбусів, АТП-1 забезпечило виїзд 245 автобусів, приватні перевізники – 128 автобусів. Випуск машин ще триває. Загалом, є складнощі, але транспорт зміг виїхати на маршрути», – розповів начальник управління транспорту Орест Олеськів.

Відтак випуск електротранспорту станом на 08:00 год. становить 100% від плану, автобусів АТП-1 – 94% від плану, автобусів приватних перевізників – 57% від плану.

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Нагадаємо, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

Додамо, що через сильну негоду на території Львівщини навіть можуть обмежити рух на дорогах державного значення.

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