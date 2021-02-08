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У Латвії заборонили російський телеканал через мову ненависті щодо України

Андрій Котенський

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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) в понеділок вирішила на рік заборонити трансляцію «Росія РТР» на території країни. Про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш, повідомляє Європейська правда.

«Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати», – підкреслив Аболіньш.

Влітку NEPLP констатувала розпалювання ненависті в передачі «60 хвилин» на цьому телеканалі, і почала процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабеєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті.

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Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко – терористом.

В ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію «Росія РТР» в Латвії. Наприклад, в січні 2019 року його заборонили на три місяці.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є  Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та NewsOne є явними рупорами країни-агресора в Україні.

На початку 2019-го NewsOne штрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про «фашизм і націонал-соціалізм» керівництва України та частини населення тощо.

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