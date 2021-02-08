На Львівщині зняли обмеження руху вантажівок на дорогах державного значення. Перелік

На дорогах державного значення у Львівській області дозволили рух важковагового транспорту. Обмеження скасовані з 5 год. ранку 8 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Рух для вантажівок був обмежений у зв’язку з несприятливими погодними умовами, які могли призвести до ускладнень в русі, а також з міркувань безпеки дорожнього руху. Зазначимо, що Служба автомобільних доріг області встановила обмеження з 22.00 7 лютого до 03.00 8 лютого. Відтак, весь великогабаритний транспорт був скерований у місця відстою та на стоянки АЗС.

Перелік доріг, на яких скасували введені обмеження:

М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець;

М-11 Львів – Шегині;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево – Львів від нових Стрілищ до Львова;

Н-17 Львів – Луцьк по усій протяжності;

Р-15 Ковель – Жовква від межі області до Червонограда.

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