У 2021 році ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду

Міністерство економічного розвитку очікує, що за оптимістичного сценарію ціни на газ для населення у 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році – на 10%, а у 2023-2024 роках прибавлятимуть по 5% щороку. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки, отриманому від джерел в уряді, передає Економічна правда.

Для порівняння, у 2020 році газ для населення подорожчав на 56,3%.

Відреагують на зростання вартості газу тарифи на централізоване опалення та гарячу воду. Вже цього року за них прийдеться платити на 16-18% більше, ніж минулого. Наступного року зростання становитиме 6-9%, а у 2023-2024 роках – від 3 до 5%.

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Ціни на електроенергію зростуть на 38% (за песимістичного сценарію) та 52% (за оптимістичного). У 2022 році електрика подорожчає ще на 15-20%.

«Не обійде зростання тарифів й залізничні перевезення. В міністерстві очікують, що за поточний рік вартість квитків для пасажирів зросте на 22%. І в наступні роки воно не припиниться. Так, у 2022 році вони подорожчають на 15-26%, у 2023 році – на 6,5-15%, а у 2024 – ще на 6,5-10%», – йдеться у статті.

Як повідомляв Львівський портал, у січні Кабмін знизив ціну на газ для населення. Зокрема, уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Додамо, уряд планує розробити річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це повинно захистити непередбачуваних зростань цін.

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