У Львові збираються відновити дитсадок на вулиці Панаса Мирного

У Львові збираються відновити дошкільний навчальний заклад № 107 на вул. Панаса Мирного, 13. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 9 жовтня.

«Ми вчора мали зустріч з керівниками ОСББ будинків, які є поруч, та домовились про велику зустріч з мешканцями наступного тижня. Мова про дорожню карту відновлення навчального закладу. Ми оголошуємо архітектурний конкурс на цю ділянку. Це рішення є дуже важливим і дає поштовх до того, що там буде дитячий садочок», – цитує пресслужба ЛМР заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка.

Також у мерії зазначили, що по цьому об’єкту оголосять архітектурних конкурс.

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