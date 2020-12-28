На Новому Львові територію старого дитсадка намагались забрати під забудову

Львів’яни вимагають відновити дитячий садочок на вулиці Панаса Мирного,13. Активісти з’ясували, що частину землі поблизу навчального закладу виділили під приватну забудову. Водночас у мерії заявили, що судяться із забудовником, який планував звести на цій території багатоповерхівку, та переконують, що все ж відновлять дитсадок. Про це повідомляють активісти ГО «Народна дія Львів».

Місцеві жителі заявляють, що вони вже багато років вимагають від влади міста відновити роботу дитячого садка на вулиці Панаса Мирного,13. У жовтні виконком Львівської міськради навіть прийняв рішення відновити садок та провести архітектурний конкурс на цю ділянку.

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Проте, за словами активістів, частину ділянки, на якій мерія обіцяла відновити дитсадок, виділили під забудову.

«Занедбане приміщення на Панаса Мирного, 13, дуже придатне для садочка. Вже кілька років мешканці Нового Львова вимагають у влади Львова відновити діяльність садочка. Люди з’ясували, що майже половина території цього садочка – це окрема земельна ділянка для садибної забудови, яка потім невеликими «перетвореннями» трансформується з багатоповерхову забудову », – заявляють активісти.

На заяву місцевих жителів відреагував заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. Посадовець запевнив, що на місці садка не буде жодних забудов та повідомив, що мерія вже відсудила земельну ділянку на якій хотіли незаконно звести багатоповерхівку.

«Відсудили земельну ділянку 0,96 га, яку хотіли незаконно «вкрасти» в міста. Також оскаржуємо незаконний кадастровий номер ділянки і її неправову реєстрацію», – написав на сторінці у Facebook Андрій Москаленко.

Також він додав, що наразі завершується підготовка умов архітектурного конкурсу на проєкт садочку. Виконавчий комітет прийме відповідне рішення до кінця січня.

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Фото: Facebook/ Андрій Москаленко