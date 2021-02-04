Covid-19 в Україні: за добу більше п'яти тисяч нових хворих, одужали майже 10 тис. осіб

Станом на ранок четверга, 3 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 1 232 246 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 5 082 нових хворих. Натомість одужали майже вдвічі більше – 9 933 людини. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 232 246 осіб. Упродовж середи, 3 лютого, діагноз встановили ще 5 082 новим хворим. Зокрема, захворіли 220 медиків та 258 дітей. Також 9 933 пацієнти одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 23 229 людей (+140 осіб за минулу добу). Одужали 1 055 406 українців (+9 933 за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

Хмельницька область – 429 випадків;

Івано-Франківська область – 354 випадки;

м. Київ – 342 випадки;

Львівська область – 308 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Закарпатська область – 299 випадків;

Житомирська область – 282 випадки;

Запорізька область – 253 випадки;

Вінницька область – 235 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Тернопільська область – 222 випадки;

Київська область – 189 випадки;

Черкаська область – 182 випадки;

Чернівецька область – 177 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Одеська область – 163 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Донецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки;

Сумська область – 133 випадки;

Волинська область – 112 випадків;

Миколаївська область – 97 випадків;

Луганська область – 77 випадків;

Херсонська область – 55 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Найближчим в Україні мають продовжити адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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