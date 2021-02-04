Covid-19 в Україні: за добу більше п'яти тисяч нових хворих, одужали майже 10 тис. осіб

Станом на ранок четверга, 3 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 1 232 246 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 5 082 нових хворих. Натомість одужали майже вдвічі більше – 9 933 людини. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 232 246 осіб. Упродовж середи, 3 лютого, діагноз встановили ще 5 082 новим хворим. Зокрема, захворіли 220 медиків та 258 дітей. Також 9 933 пацієнти одужали за останню добу.
Найбільше нових хворих виявили у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 23 229 людей (+140 осіб за минулу добу). Одужали 1 055 406 українців (+9 933 за минулу добу).
Коронавірус за останню добу виявили у:
- Хмельницька область – 429 випадків;
- Івано-Франківська область – 354 випадки;
- м. Київ – 342 випадки;
- Львівська область – 308 випадки;
- Харківська область – 299 випадків;
- Закарпатська область – 299 випадків;
- Житомирська область – 282 випадки;
- Запорізька область – 253 випадки;
- Вінницька область – 235 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Тернопільська область – 222 випадки;
- Київська область – 189 випадки;
- Черкаська область – 182 випадки;
- Чернівецька область – 177 випадків;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Одеська область – 163 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Донецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки;
- Сумська область – 133 випадки;
- Волинська область – 112 випадків;
- Миколаївська область – 97 випадків;
- Луганська область – 77 випадків;
- Херсонська область – 55 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.
Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.
Найближчим в Україні мають продовжити адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.
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Юлія Осим