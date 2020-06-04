До госпіталю у Винниках приєднали львівську лікарню

До обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи у Винниках приєднали лікарню відновного лікування, яка розташовується на вулиці Кордуби, 4а у Львові. Таке рішення сьогодні, 4 червня, прийняли депутати Львівської облради під час сесії, передає кореспондент Львівського порталу.

У проєкті рішення йшла мова про припинення двох обласних лікарень відновного лікування (з них – одна у Львові на вулиці Кордуби, 4а, інша – у Соснівці на вулиці Грушевського, 36) шляхом приєднання до винниківського госпіталю.

Як пояснив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, ЛОДА запропонувала приєднання цих закладів, «враховуючи рекомендацію НСЗУ і з метою оптимізації кадрового та фінансового потенціалу».

Своєю чергою очільник госпіталю у Винниках Максим Прикупенко наголосив, що із початком другого етапу медреформи, який стартував 1 квітня, вижити закладам з меншою потужністю однакового профілю буде важко.

«Тому при об’єднанні лікарень госпіталь може бути успішним в цілому і надавати реабілітаційні послуги пацієнтам…», – сказав Максим Прикупенко.

Однак під час обговорення депутати вирішили виключити лікарню відновного лікування № 3 у Соснівці з цього проєкту рішення, не об’єднуючи з госпіталем.

«За час підготовки цього питання до нас звернулася Червоноградська міська рада. Я пропоную вилучити пункт, який стосується лікарні у Соснівці, оскільки з 1 січня 2021 року, я так розумію, Червоноград буде готовий забрати цей медзаклад до себе. Так і було колись…», – пояснив голова ЛОР Олександр Ганущин.

За відповідне рішення проголосувало 56 депутатів.

Львівський портал детально розповів про другий етап медичної реформи, який стартував у квітні, детальніше читайте у нашому матеріалі «Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів».