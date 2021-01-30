В Україні за добу від коронавірусу померли 149 людей

В Україні за минулу добу, 29 січня, коронавірусну хворобу виявили у 4 685 людей. Також 11 317 пацієнтів одужали, а 149 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністр охорони здоров’я України.
Від початку пандемії в Україні вже підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу. З них 1 014 658 пацієнтів уже одужали, а 22 628 – померли від ускладнень COVID-19.
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, (412), Львівській (353) областях, Києві (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.
Коронавірус виявили у:
- Київ – 128 174 (+341)
- Одеська область – 81 221 (+174)
- Харківська область – 77 750 (+280)
- Львівська область – 71 041 (+356)
- Київська область – 69 032 (+325)
- Дніпропетровська область – 67 524 (+335)
- Запорізька область – 65 582 (+220)
- Івано-Франківська область – 48 269 (+412)
- Рівненська область – 45 823 (+116)
- Сумська область – 45 737 (+77)
- Черкаська область – 45 631 (+155)
- Чернівецька область – 45 399 (+186)
- Житомирська область – 44 328 (+158)
- Хмельницька область – 43 941 (+123)
- Донецька область – 43 927 (+170)
- Полтавська область – 43 093 (+104)
- Миколаївська область – 38 792 (+84)
- Тернопільська область – 37 699 (+124)
- Волинська область – 36 747 (+146)
- Чернігівська область – 33 738 (+117)
- Закарпатська область – 31 527 (+245)
- Вінницька область – 26 955 (+241)
- Херсонська область – 20 673 (+52)
- Луганська область – 13 893 (+108)
- Кіровоградська область – 9 782 (+36)
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.
Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.
Після 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.
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Ольга Денисяка