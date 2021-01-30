В Україні за добу від коронавірусу померли 149 людей

В Україні за минулу добу, 29 січня, коронавірусну хворобу виявили у 4 685 людей. Також 11 317 пацієнтів одужали, а 149 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністр охорони здоров’я України.

Від початку пандемії в Україні вже підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу. З них 1 014 658 пацієнтів уже одужали, а 22 628 – померли від ускладнень COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, (412), Львівській (353) областях, Києві (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

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