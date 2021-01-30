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В Україні за добу від коронавірусу померли 149 людей

Ольга Денисяка

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В Україні за минулу добу, 29 січня, коронавірусну хворобу виявили у 4 685 людей. Також 11 317 пацієнтів одужали, а 149 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністр охорони здоров’я України.

 

Від початку пандемії в Україні вже підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу. З них 1 014 658 пацієнтів уже одужали, а 22 628 – померли від ускладнень COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, (412), Львівській (353) областях, Києві (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

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Коронавірус виявили у:

  • Київ – 128 174 (+341)
  • Одеська область – 81 221 (+174)
  • Харківська область – 77 750 (+280)
  • Львівська область – 71 041 (+356)
  • Київська область – 69 032 (+325)
  • Дніпропетровська область – 67 524 (+335)
  • Запорізька область – 65 582 (+220)
  • Івано-Франківська область – 48 269 (+412)
  • Рівненська область – 45 823 (+116)
  • Сумська область – 45 737 (+77)
  • Черкаська область – 45 631 (+155)
  • Чернівецька область – 45 399 (+186)
  • Житомирська область – 44 328 (+158)
  • Хмельницька область – 43 941 (+123)
  • Донецька область – 43 927 (+170)
  • Полтавська область – 43 093 (+104)
  • Миколаївська область – 38 792 (+84)
  • Тернопільська область – 37 699 (+124)
  • Волинська область – 36 747 (+146)
  • Чернігівська область – 33 738 (+117)
  • Закарпатська область – 31 527 (+245)
  • Вінницька область – 26 955 (+241)
  • Херсонська область – 20 673 (+52)
  • Луганська область – 13 893 (+108)
  • Кіровоградська область – 9 782 (+36)

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Після 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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