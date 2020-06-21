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Військового медика Івана Гайду посмертно нагородили орденом «За заслуги»

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Івана Гайду – очільника військового госпіталю у Львові. Про це йдеться в указі глави держави №241.

 

З нагоди Дня медичного працівника, який в Україні відзначають 21 червня, президент відзначив нагородами низку медиків. Серед них – 58-річний очільник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда, який 18 червня помер від ускладнень коронавірусу.

«За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, порятунок життя людей, сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Гайду Івана Михайловича (посмертно) – начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковника медичної служби», – йдеться в указі.

Зазначимо, Іван Гайда народився 7 грудня 1961 в селі Бариш на Тернопільщині. Був полковником медичної служби ЗСУ, лікарем вищої категорії та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що розташований у Львові на вул. Личаківській.

Навчався в Івано-Франківському технічному училищі №1. Пізніше – на лікувальному факультеті Івано-Франківського медичного інституту та на військово-медичному факультеті. Також мав ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління».

Протягом 2002-2010 роках Іван Гайда був заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, опісля – його очільником. У 2014 році йому присвоєно звання заслуженого працівника охорони здоров’я України. У 2015 році нагороджений орденом Данила Галицького.

Помер 18 червня 2020 року. Львів попрощався із Іваном Гайдою 20 червня. Поховали військового медика на батьківщині – на Тернопільщині.

Нагадаємо, у День медпрацівника Львівщина вшановує пам’ять шістьох медиків, життя яких забрав коронавірус.

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