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Від ускладнень COVID-19 помер начальник Львівського військового госпіталю

Вероніка Рой

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На 59-му році життя від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

 

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових», – написав він.

Іван Гайда народився 7 грудня 1961 року в селі Бариш, Тернопільська область. Був полковником медичної служби Збройних сил України, лікарем вищої категорії, а також начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

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