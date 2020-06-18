Від ускладнень COVID-19 помер начальник Львівського військового госпіталю

На 59-му році життя від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових», – написав він.

Іван Гайда народився 7 грудня 1961 року в селі Бариш, Тернопільська область. Був полковником медичної служби Збройних сил України, лікарем вищої категорії, а також начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.