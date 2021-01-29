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На Львівщині 60 тонн сміття «прибрали» в озеро

Юлія Осим

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Ще минулого тижня 60 тонн львівського сміття виявили між селами Острів та Борятин колишнього Сокальського району. Ліквідувати стихійне сміттєзвалище вирішили у простий спосіб – відходи просто пересипали в озеро. Про це повідомляє «Екологічна платформа».

 

Після виявлення сміттєзвалища депутат Червоноградської міськради виклав відео, де показав чистий майданчик: «Сміття немає!». І додав, що за «згорання» сміттєзвалища слід подякувати підприємству «Дрог-Буд».

Як виявилося, невідомі особи в ніч з 24 на 25 січня просто пересипали усі 60 тонн сміття в технічне озеро, що знаходиться поруч на території колишньої АЗС.

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«Хтось замітає вдома бруд під меблі – нехай. В суспільства проблеми починаються тоді, коли дехто починає сприймати цілі землі, озера та місцеве населення як ті меблі», – йдеться у повідомленні.

На фото – сміття на майданчику та вже пересипане в озеро.

Екологи наголошують, що насправді стихійні та «легальні» звалища відходів не відрізняються за рівнем екологічності, особливо коли останні постійно розширюються.

Нагадаємо, 24 січня між селами Борятин та Острів виявили стихійне сміттєзвалище.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році на Львівщині виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ. З них протягом року було ліквідовано 78.

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