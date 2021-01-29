IKEA відкриє свій перший магазин в Україні 1 лютого

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, оголосила, що відкриває свій перший магазин в Україні 1 лютого – у київському Blockbuster Mall. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі IKEA, передає Економічна правда.

«IKEA рада повідомити про дату відкриття першого фізичного магазину в Україні. 1 лютого компанія зустріне своїх перших українських покупців у магазині міського формату у Києві, що знаходиться у Blockbuster Mall. Ця подія є ще одним кроком до розширення діяльності ІКЕА на українському ринку після запуску Інтернет-магазину у травні минулого року», – йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що у магазині діятимуть суворі заходи безпеки, включно із соціальним дистанціюванням, обов’язковим носінням маски, перевіркою температури та регулярною дезінфекцією приміщень.

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Зазначається, що відповідно до чинних обмежень, магазин зможе одночасно вмістити не більше 500 людей.

«Магазин міського формату у Києві стане першим магазином ІКЕА у міському форматі у регіоні Південно-Східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія і Словенія). Такий формат є частиною нової стратегії компанії, метою якої є стати ближчою до людей у центрі міст та зробити свої рішення та послуги для дому ще доступнішими», – додали в IKEA.

Як повідомляв Львівський портал, у вересні 2018 року компанія IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину у форматі city store в 2019 році. Об’єкт мав відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше ритейлер заявив, що в зв’язку із затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

Влітку-2019 IKEA оголосила про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і набір персоналу для роботи в першому магазині міського формату в Києві (майже 100 працівників). Відкриття магазину було заплановано на кінець 2019 року.

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