IKEA запустила сайт для українських споживачів та розпочала набір персоналу

Найбільший у світі продавець меблів і товарів для дому – шведська група компаній IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів та розпочала кампанію з набору персоналу в Україні. Про це повідомляє УНІАН з посиланням прес-службу компанії.

«Як наступний крок плану свого розвитку в Україні, IKEA рада оголосити про запуск веб-сайту для українських споживачів. Крім цього, компанія почала набір персоналу (близько 100 працівників) для свого першого магазину міського формату в Києві», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відкриття магазину міського формату IKEA в Києві заплановано на кінець 2019 року.

«У своєму першому магазині компанія запропонує українським покупцям широкий асортимент із понад 6 тисяч доступних товарів привабливого дизайну, а також перелік послуг і рішень для дому», – йдеться в повідомленні.