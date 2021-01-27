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У Львові запрацювала третя наукова мобільна лабораторія

Ольга Денисяка

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Третя наукова мобільна лабораторія наразі розміщена у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників Львова. Її вартість становить 2 млн грн. Перші дві лабораторії, фізична і мистецька, вже успішно функціонують в місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Нова наукова мобільна лабораторія має математичне спрямування, адже 2020 рік був Роком математики в Україні. Вона складається з 10 експонатів, які описують певні наукові твердження. Її вартість становить 2 млн грн.

«Львів – це єдине місто в Україні, яке має таку мандрівну лабораторію. Вона дає можливість дітям усіх шкіл побачити експозицію лабораторії і попрацювати з нею. Найголовніша мета – це розвиток логіки, критичного мислення в дітей. Кожен прилад спрямований на те, щоб дитина розв’язала якесь завдання, дійшла до його суті», – зазначила Зоряна Довганик, начальниця управління освіти міста.

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Зараз вчителі математики вчаться правильно експлуатування прилади. Навчання для львівських вчителів проводить онлайн сам розробник таких приладів – Роберт Щесний, що працював у Центрі науки «Коперник», що у Варшаві. Він надає практичні поради вчителям, як разом з дітьми працювати з цими приладами.

Нагадаємо, у грудні 2018 року школярам придбали першу мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве фізичне явище.

Друга мобільна лабораторія була придбана у 2019 році має мистецьке спрямування та складається з 9 експонатів.

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