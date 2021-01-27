Фейкове замінування напідпитку мешканцю Львівщини обійшлося у два роки тюрми

22-річного мешканця Пустомитівського району, який напідпитку «замінував» головний вокзал Львова, засудили до двох років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 22-річний молодик, мешканець Пустомитівщини, вирішив під час пиятики «замінувати» головний вокзал у Львові. Чоловік зателефонував зі свого мобільного телефона на лінію «102» і повідомив, що заклав там вибухівку.

На місце негайно прибули правоохоронці, вибухотехніки, кінологи та працівники інших спецслужб. Жодних вибухонебезпечних предметів на території львівського вокзалу вони не виявили.

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« В результаті таких діянь засудженого був порушений режим роботи вокзалу, а також дестабілізовано діяльність служб екстреного реагування», – наголошують в прокуратурі.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Суд визнав хлопця винним і засудив його до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно СБУ спіймала 18-річного псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах. На рахунку зловмисника – близько 200 фейкових замінувань в Україні та навіть за кордоном.

Додамо, що за фейкові замінування в Україні хочуть ще й конфісковувати майно.

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