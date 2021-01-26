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У 2021-му перша львів’янка-довгожителька відсвяткувала своє 100-річчя

Наталя Дуляба

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Цьогоріч у Львові перша мешканка-довгожителька відзначила своє 100-річчя. Ювіляркою стала Тетяна Федюкова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

З нагоди 100-річчя Тетяні Федюковій, як і всім іменникам-довгожителям, із бюджету Львова дали 5000 грн одноразової матеріальної допомоги.

Жінку привітали від імені громади міста і вручили їй ще пам’ятну монету.

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Зазначимо, у Львові зараз мешкають 9 чоловіків та 41 жінка, яким у 2021 році виповнюється сто та більше років. Серед них 27 людей відзначатимуть свій столітній ювілей, а 23 особам виповниться 101 та більше років. Найстаршій мешканці Львова цьогоріч виповнюється 104 роки.

Найбільше довгожителів мешкає у Франківському районі Львова – 15 осіб; у Залізничному районі – 12 осіб; у Личаківському – 8 осіб; у Галицькому – 7 осіб; у Сихівському – 3 особи; у Шевченківському районі – 3 особи; Також по одному ювіляру живе у Дублянах та Зашкові.

На виплати одноразових допомог львів’янам-довгожителям у бюджеті міста-2021 передбачили 250 000 грн.

Нагадаємо, що на Львівщині живуть 66 довгожителів. Найстаршою є мешканка Сколівського району, якій цьогоріч виповнюється 110 років.

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