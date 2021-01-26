Торік у Львові сталося понад три тисячі аварій на водогонах

У 2020 році у Львові сталося 3202 аварії на водогонах. Це число у порівнянні з 2019 роком зменшилося на 14,5%. Про це розповів директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

За його словами, у Львові діє програма заміни найаварійніших ділянок магістральних водогонів за межами міста та вуличних аварійних трубопроводів. Зокрема, на ремонт і заміну мереж у 2020 році було витрачено 51,5 млн грн.

«У 2019 році трапилося 3744 аварій на водогонах, у 2020 – 3202 аварій. Так, у 2020 році було замінено близько 19 км аварійних ділянок водогонів. Найбільше їх було на східному напрямку – Винники-Довга-Кривчиці. Там замінили найбільш гостро аварійні ділянки трубопроводів. І, що важливо, замінили трубопроводи на чавунні. У результаті планової заміни кількість аварій на водогонах, зокрема Плугівського напрямку, у 2020 році зменшилася на 10%», – цитує пресслужба міськради Львова Дмитра Ваньковича.

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Нагадаємо, торік у вересні виконавчий комітет Львівської міськради погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2021 рік. Вона передбачає низку ремонтів та реконструкцій у мережах. Всі ці роботи виконуватимуть, аби зменшити кількість аварій та витоків. Розмір інвестиційної програми на 2021 рік становить трохи більше 152 млн грн.

Як писав Львівський портал, на водогонах «Винники – Довга» і «Винники – Кривчиці» регулярно виникають аварії. Як пояснювали раніше у «Львівводоканалі», витоки стаються через те, що водогони експлуатують вже більше 30 років, а також через корозію труб. Щороку підприємство замінює труби на окремих ділянках, але ситуація кардинально не міняється, адже на повне оновлення двох гілок водогонів необхідно близько 355 мільйонів гривень.

Додамо, що магістральний водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники» був прокладений в 1980-х роках зі сталевих труб. Його протяжність – 7,4 км.

Водопровідний водогін від насосної станції «Винники» – «Довга» – житловий масив «Сихів» ввели в експлуатацію в грудні 1988 року. Він виготовлений зі сталевих труб і має протяжність 14 км.

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