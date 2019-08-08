ОСТАННІ НОВИНИ

На заміну частини трубопроводу, який подає воду Винникам та Личакову, витратять 6 мільйонів

Наталя Дуляба

|

У селі Лисиничі в районі вул. Квіткової бригади ЛМКП «Львівводоканал» замінюють аварійний трубопровід, яким воду подають мешканцям Винників та Личаківського району. На необхідні роботи із бюджету Львова витратять близько 6 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Як пояснив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк, йдеться про прокладання нової ділянки чавунного трубопроводу протяжністю 300 погонних метрів і діаметром 800 мм. Орієнтовна вартість заміни – 6 мільйонів гривень.

«Це планові і надзвичайно коштовні роботи, які ми розпочали ще минулого року. У 2018 прокладено 1,5 км водогону Винники – Кривчиці на суму 14,8 мільйона гривень і 1,1 км трубопроводу Винники – Довга на суму 9 мільйонів гривень. Тут ми виявили 8 критично аварійних ділянок, особливо складна ситуація є поблизу вулиць Кільцева, Шептицького, Івана Франка, Долинна, Стрілецька, Забава. Про важливість та нагальність проблеми свідчить статистика аварійних ситуацій на згаданих магістралях, які виникають через тривалу експлуатацію, понад 30 років, та через корозію сталевих труб», – зазначив Анатолій Шимоняк.

Для цього водогону прокладають чавунні трубопроводи, адже їхній термін експлуатації вдвічі більший, аніж сталевих. Також чавунні трубопроводи не погіршують якість води.

Компанія, яка виграла тендер на постачання таких труб, замовляє їх в Ірані. В Україні чавунних труб такого діаметру не виробляють.

Загалом для повної заміни двох гілок водогонів необхідно близько 355 мільйонів гривень.

Зазначимо, що магістральний водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники» був прокладений в 1980-х роках зі сталевих труб. Його протяжність – 7,4 км

Водопровідний водогін від насосної станції «Винники» – «Довга» – житловий масив «Сихів» ввели в експлуатацію в грудні 1988 року. Він виготовлений зі сталевих труб і має протяжність 14 км.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...