На заміну частини трубопроводу, який подає воду Винникам та Личакову, витратять 6 мільйонів

У селі Лисиничі в районі вул. Квіткової бригади ЛМКП «Львівводоканал» замінюють аварійний трубопровід, яким воду подають мешканцям Винників та Личаківського району. На необхідні роботи із бюджету Львова витратять близько 6 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Як пояснив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк, йдеться про прокладання нової ділянки чавунного трубопроводу протяжністю 300 погонних метрів і діаметром 800 мм. Орієнтовна вартість заміни – 6 мільйонів гривень.

«Це планові і надзвичайно коштовні роботи, які ми розпочали ще минулого року. У 2018 прокладено 1,5 км водогону Винники – Кривчиці на суму 14,8 мільйона гривень і 1,1 км трубопроводу Винники – Довга на суму 9 мільйонів гривень. Тут ми виявили 8 критично аварійних ділянок, особливо складна ситуація є поблизу вулиць Кільцева, Шептицького, Івана Франка, Долинна, Стрілецька, Забава. Про важливість та нагальність проблеми свідчить статистика аварійних ситуацій на згаданих магістралях, які виникають через тривалу експлуатацію, понад 30 років, та через корозію сталевих труб», – зазначив Анатолій Шимоняк.

Для цього водогону прокладають чавунні трубопроводи, адже їхній термін експлуатації вдвічі більший, аніж сталевих. Також чавунні трубопроводи не погіршують якість води.

Компанія, яка виграла тендер на постачання таких труб, замовляє їх в Ірані. В Україні чавунних труб такого діаметру не виробляють.

Загалом для повної заміни двох гілок водогонів необхідно близько 355 мільйонів гривень.

Зазначимо, що магістральний водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники» був прокладений в 1980-х роках зі сталевих труб. Його протяжність – 7,4 км

Водопровідний водогін від насосної станції «Винники» – «Довга» – житловий масив «Сихів» ввели в експлуатацію в грудні 1988 року. Він виготовлений зі сталевих труб і має протяжність 14 км.

Фото: ЛМР