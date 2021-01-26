Moderna заявляє, що її COVID-вакцина захищає від мутованих штамів

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина захищає від нових більш заразних штамів COVID-19, які були виявлені у Великій Британії та Південно-Африканський Республіці. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Business-Insider.

Зазначається, що за даними масштабного дослідження, при двох щепленнях COVID-вакциною від Moderna ефективність захисту проти коронавірусу становить 94%. Компанія також отримала від американського регулятора дозвіл на використання вакцини.

Проте зараз у компанії заявили, що при щепленні їхньою вакциною, людське тіло виробляє менше антитіл проти коронавірусі зі штамом з ПАР. Moderna наголошує, що її вакцини досі достатньо для захисту від мутованого штаму COVID-19.

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Водночас, американська компанія вже працює над новою версією власної вакцини проти варіанту коронавірусу з ПАР, яка зможе виробляти більше антитіл від з COVID-захворювання.

Також компанія планує дослідити, чи ця нова версія буде мати більше ефекту від нових мутуючих варіантів коронавірусу. Наразі невідомо, коли додаткові тестування на людях можуть розпочатися.

Зазначимо, що якщо раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, то тепер ця цифра зросла до 52%.

Вакцинацію на Львівщині проводитимуть спеціальні мобільні бригади у тимчасових пунктах щеплення, які облаштують на базі медзакладів. Втім у ЛОДА думають ще й над тим, аби такі пункти діяли ще при окремих підприємствах.

Нагадаємо, попередньо заплановано, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року. 8 млн доз Україна безкотовно отримає у межах глобальної ініціативи COVAX. Її вистачить, аби зробити щеплення 21 млн людей.

У портфелі COVAX є вакцини фармакологічних компаній AstraZeneca (Великобританія), Moderna (Америка) та Novavax. Але МОЗ також веде додаткові перемовини з низкою інших виробників. Так, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в лютому Україна може отримати три різні вакцини. Він не уточняв, про які саме вакцини йдеться, але запевнив, що вони будуть ліцензовані та схвалені ВООЗ.

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