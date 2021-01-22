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У Львові безвісти зникла 12-річна дівчинка

Ольга Денисяка

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У Львові зникла 12-річна Олександра Дорош, яка вийшла з дому зранку 21 січня і досі не повернулась та не виходить на з’язок. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

Дівчинка мешкає на вул. Марка Вовчка, вона вийшла з дому у четвер, 21 січня, о 11:40, і з того моменту з нею зник зв’язок.

Школярка була одягнена у куртку золотистого кольору до поясу, бежеву шапку, на шиї хустка у клітинку, чорні джинси, мала з собою чорну сумку з білими написами.

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Прикмети: на вигляд 12 років, середньої тілобудови, ріст 154 см, волосся темне довге з пасмами рожевого кольору, очі темні.

Фото: Facebook/Варта-1

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