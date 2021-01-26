Ліквідація РДА: на зарплати чиновників дали майже 900 мільйонів

Зарплати і вихідні допомоги чиновників ліквідованих районних державних адміністрацій обійдуться держбюджету у 879 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Кабмін перерозподілив частину бюджетних призначень, 879 млн грн, передбачених у державному бюджеті на видатки, які пов’язані з ліквідацією районів.

Всі ці кошти підуть на виплату зарплат (посадовий оклад + надбавки за ранг і вислугу років), вихідної допомоги та компенсацій за невикористані відпустки всіх працівників РДА, підлягають звільненню.

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Напередодні обласні державні адміністрації провели необхідні підрахунки щодо кількості працівників, які підлягають звільненню через ліквідацію РДА, їхньої середньомісячної платні на 2021 рік. Тому на «вихід» чиновників райдержадміністрацій в Україні витратять 879 млн грн.

Зазначимо, що процес реорганізації РДА стартував наприкінці 2020 року в межах реформи децентралізації. Так, в Україні вже скоротили кількість районів з 490 до 136. Відповідно, тепер суттєво поменшає районних державних адміністрацій: з 320 їх буде трохи більше 100.

Нагадаємо, раніше на Львівщині було 20 районів та 20 РДА відповідно. Згодом кількість районів скоротили лише до семи, втім їхні території стали більш укрупленими. Детальний поділ Львівської області на сім районів можна переглянути за цим посиланням.

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