На вулиці Князя Романа відновили одну з найбільших історичних брам міста

У Львові у будинку на вулиці Князя Романа, 34 за кошти міста та мешканців відреставрували одну з найбільших історичних брам міста. Про це інформує Бюро спадщини.

До її відновлення влітку були залучені учасники майстер-класу по реставрації в рамках Днів реставрації. Відразу після встановлення брами її пошкодили, відтак реставраторам довелося докласти додаткових зусиль, щоб виправити нові дефекти.

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«Сам будинок був споруджений у 1912 році, тобто брамі 109 років. Окрім численних деформацій дверцята практично втратили весь зовнішній декоративний елемент, металеву фурнітуру, цоколя та притворні планки. Попереду нас чекав великий об’єм робіт», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

Фахівці зробили вставки в тих місцях, які потребували заміни деревини, виготовили і встановили нові клямки, а також відновили засклення брами, яке частково було забите фанерою.

«Зараз можна побачити, який красивий декор мала ця дубова брама за задумом автора. Але чомусь для її оздоблення він використав не надто вдалий матеріал, який не дійшов до наших днів. Проблемою стало і те, що не збереглося ні креслення фасаду, ні фотографій, ні тих, хто б пам’ятав як вона виглядала первинно. Ми відтворювали кожну деталь, шукаючи відповідні елементи в декорі внутрішніх дверей, під’їзду, фасаду кам’яниці. Наприклад, вигляд кованих решіток ми відтворили по прикладу тих, що збереглися на балконах будинку», – додав реставратор.

Загальна вартість реставраційних робіт становила понад 81 000 грн. З них місто оплатило майже 57 000 грн, а іншу частину – мешканці.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про п’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові.

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Фото: Бюро спадщини