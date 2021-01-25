Кінець локдауну: що та як працюватиме з 25 січня?

25 січня в Україні припинив діяти посилений карантин, який був введений з 8 січня. Тож тепер в країні діятимуть ті обмеження, що були у грудні 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Тож від сьогодні працюватимуть торгові центри, зали в закладах громадського харчування, магазини одягу та взуття, побутові магазини, музеї, театри, кінотеатри. Учні випускних класів повертаються до змішаної форми навчання, а у регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання. Разом з тим зауважимо, що школам області рекомендують відновити очне навчання вже з понеділка, 25 січня. Винятком будуть лише ті заклади освіти, де є хворі на Covid-19 учні чи вчителі.

Проте з 25 січня все ще заборонено перебувати у публічних місцях і на вулиці без документів про особу. Також заборонена планова госпіталізація (крім паліативної допомоги, пологів, післяпологової допомоги, лікуванні онкологічних захворювань, третинної допомоги та невідкладної допомоги).

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У закладах освіти заборонено проведення масових заходів за участі учнів більш ніж однієї групи чи класу та з глядачами.

У розважальних закладах, кафе і ресторанах під забороною банкети, святкові заходи та публічні події. Також не можна розміщувати більше ніж четверо дорослих за одним столиком. Заклади можуть працювати до 23 години, але розплатитися відвідувачі повинні до 22.

Заборонено приймання відвідувачів у музеях і галереях, якщо в залі присутні більше однієї особи на 10 метрів квадратних. Не можна проводити масові культурні, спортивні заходи, у яких бере участь більш ніж 20 осіб та за неможливості недотримання дистанції у 1,5 м між учасниками.

Кінотеатри та театри можуть працювати із заповненістю до 50% місць. Спортзали і фітнес-центри можуть працювати за умови одночасного перебування не більш ніж однієї людини на 20 квадратних метрів.

Заборонено перевезення пасажирів у громадському транспорті в кількості більшій, ніж число місць для сидіння. Усі пасажири і водій повинні носити маски чи респіратори, що закривають і ніс, і рот. Це стосується не тільки транспорту, а й решти публічних місць.

Під забороною проведення дискотек та робота нічних клубів. Заборонена робота всіх закладів, де немає розмітки про дистанцію в 1,5 метри і працівники якої незабезпечені масками чи респіраторами.

Релігійні заходи можуть проводитися за умови присутності не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, на відкритому повітрі можна проводити з дистанцією у 1,5 м.

Із закладів розміщення можуть працювати тільки готелі та санаторії.

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Нагадаємо, з 8 по 24 січня в Україні діяв посилений карантин. Очільник МОЗ Максим Степанов вже заявив, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

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