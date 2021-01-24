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Водія маршрутки, який вчинив смертельну ДТП з поїздом, помістили за ґрати

Наталя Дуляба

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Суд помістив під варту 34-річного водія маршрутки Полянка – Львів, який на Пустомитівщині зіткнувся з поїздом на нерегульованому залізничному переїзді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась у суботу, 23 січня на нерегульованому залізничному переїзді у селі Полянка Пустомитівського району за участю маршрутки №119 сполученням Полянка – Львів.

34-річний водій автобуса, мешканець Пустомитівщини, зіткнувся з поїздом №140, який рухався у напрямку Самбора. Внаслідок цього постраждали двоє пасажирів маршрутки: 36-річна жителька села та 48-річний львів’янин, який згодом помер у лікарні.

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Водія маршрутки затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння смертельної ДТП йому загрожує від 3 до 8 років тюрми із позбавленням водійських прав або без такого.

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