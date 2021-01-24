Працівників яких спеціальностей на Львівщині шукають роботодавці. Перелік

Станом на кінець січня на Львівщині є десяток вакансій, на які роботодавці найбільше шукають працівників. Найбільше робочих місць є для швачок та поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

На Львівщині поменшало робочих вакансій. Так, станом на 1 січня 2021 року в області було 3200 вільних вакансій, що майже на 35% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Відтак на одне робоче місце зараз претендують дев’ятеро безробітних, тоді як на початку 2020 року – лише троє.

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Найбільша конкуренція – у сільському господарстві риборозведенні та рибальстві (47 осіб на одне місце); на технічних працівників (26 осіб на одне місце); на законодавців, вищих держслужбовців, керівників та менеджерів (21 особа на одне місце); на робітників найпростіших професій (15 осіб на одне місце).

Найлегше знайти роботу працівникам з інструментом – на одне робоче місце претендують 3 особи, а також операторам та складальникам устаткування і машин – 7 осіб на одне місце.

Десятка найбільш затребуваних вакансій на Львівщині станом на кінець січня:

швачка (395 вакансій, середній розмір з/п – 9403 грн) поліцейський (208 вакансій, з/п – 10 481 грн) оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок (132 вакансій, з/п –10 561 грн) інспектор (119 вакансій, з/п – 8989 грн) водій автотранспортних засобів (115 вакансій, з/п – 9834 грн) слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів (109 вакансій, з/п – 6539 грн) монтер кабельного виробництва (78 вакансій, з/п – 8974 грн) продавець продовольчих товарів (64 вакансій, з/п – 6055 грн) двірник (54 вакансій, з/п – 5983 грн) бухгалтер (48 вакансій, з/п – 7516 грн).

Нагадаємо, у 2020 році рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.

Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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