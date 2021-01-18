На одне робоче місце на Львівщині претендують 9 безробітних

На початку 2021 року на Львівщині суттєво зріс рівень безробіття. Зараз на одне робоче місце претендують дев’ять осіб, тоді як на початку минулого року – лише троє. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Так, станом на 1 січня 2021 року на Львівщині офіційно зареєстрували 28,2 тис. безробітних. Цей показник є вдвічі більшим, ніж за аналогічний період 2020-го.

Зараз в області на кожне вільне робоче місце в середньому претендують 9 осіб, хоча станом на 1 січня 2020 року за одне робоче місце боролись 3 кандидати, а влітку – відразу 8 людей.

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Нагадаємо, загалом за весь 2020 рік рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.

Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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